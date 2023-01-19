華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）18日發布報告，提出美韓應著手討論在朝鮮半島重新部署美國戰術核武的方案。言下之意，為遏制日益升級的北韓核導威脅，美國應該在此前承諾的延伸威懾（核保護傘）的基礎上，提前尋求關於部署戰術核武的潛在可能性。這是美國知名智庫首次公開提出「朝鮮半島重新部署戰術核武」的方案。

據韓國《朝鮮日報》19日報導，CSIS下屬朝鮮半島委員會（Commission on the Korean Peninsula）發布題為《針對美國的對朝政策與延伸威懾的建議》（North Korea Policy ＆ Extended Deterrence）的報告並指出：「同盟國之間（美韓）應奠定在朝鮮半島重新部署美國的『低當量』（low-yield）核武的（理論）基礎」，「有必要就相關準備工作和運用練習（TTX）等展開討論。」

報告稱：「（但是）不能允許美國立即在朝鮮半島重新部署戰術核武或者韓國獲取核武。」也就是說，不是要立刻部署戰術核武，而是應將其作為遏制朝核的主要對策之一加以討論。此前，韓國總統尹錫悅在接受《朝鮮日報》新年採訪等時曾提及透過美韓共同核企劃與獨立核武裝來應對朝核威脅。

報告還指出，可以考慮新設類似由北約（NATO，北大西洋公約組織）成員國國防部長參與的核運用協調機構——核計畫小組（NPG）的「核共同企劃協議體」，或者引入英國、法國等國擴大為「多邊核保護傘」等。

參與CSIS報告撰寫的朝鮮半島委員會由CSIS會長何慕禮（John J. Hamre）、哈佛大學教授奈伊（Joseph S. Nye Jr.）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、CSIS韓國首席研究員車維德（Victor Cha）等朝鮮半島專家及前任政府高層等14人組成。

CSIS的報告指出：「近年來，針對北韓日益增長的核能力與核威脅，北韓獨立的（彈頭）再入大氣層技術等，美國的MD（飛彈防禦）攔截的脆弱性讓韓國人對美國延伸威懾的可信度產生了質疑」，「（朝核威脅的增加）正讓同盟國產生這樣的疑問，美國（當真）會為了防禦北韓對同盟國的攻擊，而放任本國的一座城市陷入危險嗎？」

《朝鮮日報》報導說，負責構思美國外交、安全政策的前任高層官員提及重新部署戰術核武的可能性，並給出具體的準備流程，可以認為在韓國接連對美國當前的核保護傘承諾能否徹底遏制北韓威脅表示擔憂的情況下，在美國的朝野中也有越來越多的人對此產生了共鳴。

參與CSIS本次報告撰寫工作的前駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent Keith Brooks）近日也在接受媒體採訪時表示：「『核保護傘』的概念是美國包辦，韓國無需擔心。（但是）現在這種程度的保護無法說服國民」，「兩國是時候針對使用（美國）核武的潛在可能性制定共同計畫（time to have binational planning）。」

CSIS報告給出了在朝鮮半島重新部署戰術核武的具體方案，包括環境影響研究和評價，掌握核武儲藏設施位置，核安全相關聯合演習，駐韓美軍F-16戰鬥機執行核任務的認證工作等。一旦具備上述條件，根據北韓的挑釁力度，隨時可以在朝鮮半島對美國的戰術核武進行實戰部署。報告指出：「（透過重新部署的準備過程）還可以製造新的壓力，迫使北韓中斷提高威脅水平的行為。」

但報告也指出：「美韓實務人員可以進行上述討論，但應該刻意模糊低當量潛射巡弋飛彈（SLCM）和重力核彈等（在朝鮮半島）的部署時間和規模等內容」，「必須明確沒有敲定重新部署計畫本身。」也就是說，透過不確定是否重新部署來達到遏制北韓挑釁的效果。報告表示：「在實行了其他所有延伸威懾強化方案後，如果朝核威脅繼續升級，屆時再著手開展實際建設核儲藏設施等物理準備工作。」

另有分析認為，報告中數次提及在朝鮮半島的部署對象是「低當量核武」，指的是新型核武而非過去的戰術核武。美國朝野一直認為，美國目前擁有的代表性戰術核武B61不僅是老款而且數量不多，在朝鮮半島部署B61的可行性較低。而在B61基礎上改良的最新型B61-12降低了爆炸力，提高了準確度，放射性塵埃也降至最低，被指為新一代的低當量核武。

CSIS報告還表示，還可以討論在朝鮮半島周邊長期部署核潛艦、戰略轟炸機等的方案。報告還提議增加末段高空區域防禦系統（THAAD，薩德）部署以及提前部署韓國型鐵穹。

另外，報告指出：「美國應繼續向韓國做出提供包括『美國所有國防力量』在內的延伸威懾的承諾」，「基於這一點，美韓『命運共同體』的認識非常重要。而所謂的命運共同體指的是2.85萬名駐韓美軍。」強調當北韓攻擊韓國時，2.85萬名駐韓美軍和生活在韓國的眾多美國平民也會受到影響，為了讓韓國信任美國的核保護傘，美國也應該做出努力。

報告還提出以類似「藍色閃電」（Blue Lightning）演習的方式協調美韓日三國間戰略資產運用的方案，作為應對北韓挑釁的措施。藍色閃電演習是將部署在關島的美國安德森空軍基地的B-52H遠程轟炸機或B-1B戰略轟炸機派往朝鮮半島，熟悉戰時轟炸北韓核心設施任務的訓練。報告提議美韓日重啟可探討對朝三方合作的管道——對朝政策協調監督集團（TCOG），從而擴大共享情報、反潛作戰、飛彈防禦、危機應對計畫、定期三方演習等軍事合作。