葉欣憲建議，民眾可以將花生糖、巧克力等零食換成低卡的火龍果或芭樂；洋芋片或地瓜脆片換成無調味的堅果（10顆）、原味海苔；汽水或珍奶等含糖飲料換成無糖茶飲或麥茶等。（台中醫院提供／潘虹恩台中傳真）

葉欣憲建議，但家中有三高的長輩，建議家屬在準備食材時，火鍋湯底以昆布或蔬菜為主，再加入原型食材，例如魚片、雞肉片等。（台中醫院提供／潘虹恩台中傳真）

今年春節連假長達10天，不少民眾在年前已採買好零食、飲料囤在家中，台中醫院營養師葉欣憲建議，民眾過年在家，不妨以取代食材的方式控制熱量攝取，若家中長輩有三高問題，遇到年節也不可太過放縱，在準備食材、採買食物時，用「取代大法」讓年假吃得開心又健康。

葉欣憲指出，民眾年假期間過得比較放鬆，容易出現補償心理，會覺得「吃這一下沒關係」，但若連續10天都大吃大喝，突然增加的食慾及上升的熱量，恐怕一時之間難以減少；年節要民眾「不吃」太過困難，不如以「取代」的方式，執行起來會比較輕鬆，也較不會出現「沒吃到」的補償心理。

葉欣憲建議，民眾可以利用「取代大法」，在放鬆追劇之際安心享用零食，例如將花生糖、巧克力等零食換成低卡的火龍果或芭樂；洋芋片或地瓜脆片換成無調味的堅果（10顆）、原味海苔；汽水或珍奶等含糖飲料換成無糖茶飲或麥茶等。

民眾若要煮火鍋圍爐，但家中有三高的長輩，建議家屬在準備食材時，火鍋湯底以昆布或蔬菜為主，再加入原型食材，例如魚片、雞肉片等，會比貢丸、餃類好，至於青菜、菇類則可以多攝取；火鍋湯頭在經過食材的烹煮後，湯中油脂增加、普林與鈉含量高，容易讓三高問題惡化，因此三高患者在享用火鍋時，湯喝半碗或1碗即可。

葉欣憲表示，進食的順序也很重要，先吃蔬菜並喝點湯，再吃肉，最後再吃澱粉類，如地瓜、芋頭、白飯等，就能讓血糖不高升；而高血壓的民眾，則要留意少用沾醬，或用檸檬汁、果醋，再加點蔥蒜，取代醬油與沙茶醬，就能避免攝取太多的油鹽。