行政院長蘇貞昌稍早向總統再度請辭，祝福新的行政團隊能夠做得更好。對此，新北市藍營議員認為，蘇貞昌走後，代表「袁崇煥走了，清軍要入關了」，象徵蔡英文時代已過去，綠營議員也認為，賴清德時代即將到來，認為蘇貞昌請辭是階段性任務，也是對地方綠營支持者展現負責任的態度。

新北市國民黨議員葉元之表示，蘇貞昌先前自比茶壺、袁崇煥，代表有心留任，他先前同樣向蔡英文提出辭職，卻沒有像今天寫臉書，顯示這次辭職已成定局，也象徵民進黨正往對主席賴清德有利的方式布局，不過，觀望蘇先前的比喻「袁崇煥走了，清軍要入關了」，也象徵著蔡英文的時代已經過去，準備倒台。

新北市國民黨議員林金結則說，民進黨去年地方選舉大敗，全民都已經否定國家團隊，蘇貞昌施政沒有符合民眾期待，當時就應該內閣總辭，符合政黨政治，蘇貞昌強悍的風格，讓全民都看不下去，不過因為綠營派系鬥爭，蘇遲遲不下台，為了下屆總統選舉，蘇也想卡在最有利的位置，不過其他派系已有共識，要蘇貞昌下台，不影響賴清德挑戰大位，也象徵民進黨正在整合，往2024大選邁進。

新北市國民黨議員江怡臻表示，蘇貞昌走後，2024、賴的壓力都會施加在蔡英文身上，中央改組後，民進黨不見得會變好，但也許會在一片混亂中找到一條路，這條路可能不是蔡英文樂見的，民進黨要一路往2024衝刺，不會那麼理會蔡英文，綠營將逐漸被賴清德掌握。

正國會議員陳啟能也認同，蘇貞昌請辭與賴清德有一定相關，他強調，綠營在地方選舉敗選後，原因都追究於蘇貞昌必須要承擔，蘇貞昌請辭是對國人、民進黨支持者的負責任態度，也能挽回民進黨支持者的向心力，這不代表蔡英文的跛腳，卻是象徵賴清德時代的到來。

蘇系議員張維倩則認為，蘇貞昌請辭是完成階段性任務，張表示，蘇貞昌在去年九合一大選時就表態請辭，當時已經萌生退意，他年歲已大、在任時間也長，期間盡心盡力，鞠躬盡瘁，對於外界指稱蔡英文留任蘇貞昌是為了讓他背黑鍋，張維倩表示，蘇貞昌年紀大了沒必要背黑鍋，蔡英文先前慰留，因為蘇貞昌是不可多得的人才，如今請辭是華麗的謝幕。