156組手持無線電對講機，將由大溪分局配發給協勤民力隊伍。（陳治文提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪警分局轄內各守望相助隊、義警、義交等協勤民力，日前反映執行巡守任務時，常碰到緊急狀況，或需即時通報警方事項，會因訊號問題來不及聯繫。市議員陳治文向市府爭取補助款經費，為維護地方治安的民力團隊，添購156組手持無線對講機，加強通訊聯絡機制。

大溪與復興區各守望相助隊、義警、民防及義交等人力，約有1200多人。陳治文表示，許多隊伍都反映，因大溪、復興區範圍寬廣，部分地區手機網路訊號不佳，經常遇到緊急狀況要回報警方，都無法即時聯繫，通訊問題令人頭痛。

大溪警分局表示，陳治文特別向市府爭取補助款60萬元，為大溪、復興區的協勤隊伍添購156組手持無線對講機，由大溪分局負責採購配發，增強通訊聯絡機制。今也特別舉行頒贈感謝狀儀式，感謝她爭取經費，為守望相助隊、義交、義警與民防等26個協勤團隊，帶來通訊利器。

陳治文也說「警力有限、民力無窮」，地方治安的維護不僅是警察的責任，熱誠百姓紛紛加入分局民力單位，並實際投入輔助地方治安及交通協助，她拋磚引玉爭取補助經費添購裝備，除希望各民力單位隊員要注意自身協勤安全外，同時也期勉警察同仁及民力夥伴再接再勵，共同為治安維護工作盡最大心力。