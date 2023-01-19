辣模華華擁有甜美臉蛋和E級火辣身材，在Instagram有31.4萬人追蹤，時常會在社群平台曬出自己的清涼照，近期和網紅「黑男邱比特」合作拍攝換裝系列影片獲得關注，前陣子流出不雅片，人氣依舊不受影響，近日黑男帶著華華拍攝過年系列影片，華華挺巨乳逛街引路人側目。

年關將近，網紅黑男也推出節日相關影片，他帶著辣模華華到年貨大街拍攝，許多民眾匯集在迪化街，華華穿著白色無袖深V上衣，乍看尺度還好，沒想到一轉身就看到側面大挖空，裡面也沒穿內衣，彎腰時渾圓曲線呼之欲出，大尺度服裝引路人側目，其中一位中年阿姨經過時先是看了一眼，似乎懷疑沒看清楚又回頭狂盯，吸睛程度很高，兩人在年貨大街買了春聯又試吃許多年貨產品，相當有過年氛圍。

路人狂盯華華。（圖／黑男邱比特 YouTube）

華華的上衣在側面大挖空。（圖／黑男邱比特 YouTube）

影片曝光後，許多網友留言：「完美演繹何謂你不尷尬，尷尬就是其他人」、「哈哈那裡老人很多，一定悄悄話，夭壽這女的穿成這樣」、「拎著奶奶逛大街」、「過年缺媳婦找這種的」、「這…裡面有穿嗎」、「看奶的路人真多」。

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／黑男邱比特 YouTube）

網紅華華去年疑似性愛片外流，影片中女方外型與她相似，引起不少網友熱議，前AV導演圤智雨特別發文透露友人傳一段標題為「華華外流片」的影片，對比後發覺影片女生就是華華，對此華華沒有特別解釋，選擇冷靜照常生活，心態相當堅強。