行政院長蘇貞昌今日下午率領內閣再向蔡英文總統提出總請辭，外界猜測將由前副總統陳建仁接手組閣；新北市長侯友宜聞言也感謝蘇貞昌內內閣這4年的辛勞，不過針對將與新閣揆共商那些議題，他則點出交通以及產業發展兩大主軸，期盼未來中央、地方能夠加強合作。

侯友宜表示，新北市為全國最大的城市，也串起北北基桃宜等大台北地區最重要的中心點，是「千萬人共好」很重要的帶動發展力量，所以非常期待新內閣能跟地方並肩作戰，不管是捷運、高速公路還是快速道路，中央能給予更多的經費與人力，大家一起串起北台灣共好。

「除了交通以外，還有經濟產業」，侯友宜指出，兩個港口、兩個機場的交通產業鏈如何串起，讓交通產業的佈局上能夠帶動經濟的起飛，而且除了普發現金外，如何讓辛苦的基層市民他們的經濟得以不斷的向上提升，這也是我們最深的期待。

他強調，期待中央跟新北市400萬人口並肩作戰，讓北台灣會更好，新北市一定負起帶動整個大台北的責任，我們一起加油。