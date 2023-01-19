桃園市最大社宅中壢一號提供近千戶，去年11月開放入住至今，入住率逾8成，大量住戶搬進，周邊生活交通機能引發關注。許多民眾好奇中山東路側的超寬人行道，為何設計寬逾7公尺，認為應釋出空間規畫道路與停車格。桃市府住宅發展處表示，過年後將辦會勘，並移交養護工程處研擬後續調整。

中壢一號社宅中山東路側人行道，去年11月才被反映，人行道使用柏油鋪面，顏色與材質都和一般車道極為相似，容易導致民眾誤會，誤駛進人行道，恐致交通事故，市府便緊急在人行與車道間增設防撞桿。

市議員黃崇真接獲民眾陳情，地方認為該地規畫人行道不妥，隨社宅入住人數增加，道路流量與停車需求都大幅提高，地下室停車位使用規畫和使用率都有檢討空間，因此盼能將過多的空地重新規畫。

黃崇真會勘時提出，應將水溝退縮，並與交通局協議，將空地改做道路使用，改善交通問題，並增設汽機車停車格，讓民眾有更便利停車空間，也兼顧行人舒適度與安全性。

住宅發展處說明，該處是長60公尺、寬7.5公尺的標線型人行道，為都市計畫道路用地，過去興建社宅時，社宅本身就有自動退縮並鋪設既有人行道，民眾反映該地規畫問題，預計過年後邀集養工處、交通局等單位會勘，並將該人行道移交養工處研擬後續調整。

養工處表示，要退縮人行道一般需有至少寬1.5公尺以上空間，過年後會再評估，預計朝道路側溝內縮增加行駛空間方向討論。交通局也說，待過年後會勘，將與養工處評估是否增畫汽機車停車格。