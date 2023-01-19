過年總是要採買食材完，還要花時間備料、下廚，最後還要洗碗實在是相當麻煩，此時最需要的當然是能幫消費者一機搞定的神隊友，LG就看準時機推薦LG InstaView敲敲看門中門冰箱、NeoChef智慧變頻微波爐與LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機，從備料、料理到洗碗都不麻煩。

LG NeoChef智慧變頻微波爐，定價6990元。（LG提供）

過年備料總是要把冰箱堆滿，而LG InstaView敲敲看門中門冰箱就擁有超大冷藏冷凍空間，加上可調整層架，讓豐富年菜可以輕鬆冰進冰箱，冰箱對開的設計更一目了然，能清楚掌控食材位置及使用狀況，而且只要輕敲兩下就可看到內部空間，除了在拿飲料時再也不用埋頭翻找，更有效減少41%冷流流失，同時擁有四方吹冷流⁺獨家技術，邊門冷流零死角，能夠使冰箱達到速冷且均冷，而LINEARCooling搭載直驅變頻壓縮機則可精準溫控，延長食材保鮮期，過年再多食物都不怕保鮮不夠力。

LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機，擁有自動開門烘乾的功能，快速排出機內溼氣之餘，也能透過LG ThinQ App針對需求而下載適合的洗滌行程。（LG提供）

LG NeoChef智慧變頻微波爐，搭載了智慧變頻科技，擁有10段火力，提供微波、解凍、保溫等多種烹調選擇，能夠達到精準溫控，並讓食物均勻受熱、鎖住鮮味的效果，而且現代人為求方便，冷凍食品也成為了不少人的家常菜，因此其高功率就能有效縮短烹調時間，短時間內就能飽餐一頓，42L的大容量空間更能加熱烤雞等大型食材就更方便。

而料理完最頭痛的洗碗部分，LG也幫消費者一手包辦，LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機具有可調式彈性籃架，各種碗盤都能調整高度輕鬆擺放，搭配超廣角螺旋洗臂多角度高壓噴射水流，即可洗滌各個角落與縫隙，更搭載獨家TrueSteam蒸氣潔亮科技，輕鬆溶解頑固的油膩、減少水漬殘留，行程結束後機門還會自動打開，快速排出機內溼氣，3月31日前買洗碗機更享90天試用，親自體驗更實際。