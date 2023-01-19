新華社報導，江蘇省十四屆人大一次會議15日至19日在南京召開，會議選舉產生了江蘇省第十四屆全國人大代表，大陸中央提名在江蘇參選的人習近平，以全票當選全國人大代表。

江蘇省十四屆人大一次會議19日上午舉行第三次全體會議，800多名江蘇省人大代表選舉產生了144名江蘇省第十四屆全國人大代表。當大會宣布習近平全票當選時，全體代表起立鼓掌。

江蘇省人大代表，鎮江市丹陽市珥陵鎮珥城村黨委書記、村委會主任周忠陽表示，習近平2014年考察江蘇時首次提出「全面從嚴治黨」，十年磨一劍，幹部與群眾關係更密切，黨組織威信更高，脫貧攻堅、鄉村振興，日子越過越紅火。

江蘇省人大代表、徐礦集團江蘇華美熱電有限公司安監部技術員劉磊說：中共十九大後習近平到徐州考察，強調發展壯大實體經濟，看望勞動模範、技術能手等職工代表，勉勵大家在為實現中國夢的奮鬥中爭取人人出彩，讓人感到很溫暖、很受鼓舞。