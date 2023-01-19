越南籍新二代阮氏蘭，3歲時媽媽因為必須扛起家庭經濟重擔，離開家鄉到臺灣工作，直到她國中畢業，為了能與母親有更多相處的時間，她隻身來臺灣依親媽媽，初到臺灣只會簡單說句「你好」，便得面對高中會考，最後不僅靠自學考上高中還成為班上第1名，並透過特殊選才以第1名的優異成績考上心目中的理想大學。日前嘉邑行善團為扶助弱勢家庭學子，推動「善因種子助學計畫」舉辦頒贈儀式，提供全國清寒優秀的大學青年安心求學的機會，阮氏蘭再次以優秀表現獲頒新臺幣5萬元助學金。

阮氏蘭表示，回想從越南剛到臺灣的過程，一路走來真的很不容易，在越南唸書都是班上第1名，到了臺灣卻變成班上最後1名，加上還沒有認識新朋友，在這裡唯一的家人是媽媽，但正因為有這些經歷讓她學到很多。所以想跟大家分享，其實生活過得怎樣是自己的選擇，可能現在的生活比別人過得更辛苦，更困難，可是越難熬的環境都熬過了，在這過程中學習到的東西是別人花錢也學不到的，未來都會掌握在自己的手上。她還說，來臺灣這段時間非常感謝曾經幫助過自己的人，未來也將運用自己的專長來幫助更多困苦的人，回饋臺灣社會所給予的溫暖。

嘉邑行善團徐文志理事長及移民署嘉義市服務站代表與阮氏蘭合照。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善無國界，不分你我與國籍，因為透過實際訪視，深切體認到弱勢家庭子女在教育資源上的困難。人不能決定出身，但可以擁有夢想，嘉邑行善團希望幫助孩子不因家庭因素而限制了發展的機會，透過對下一代的教育來翻轉人生，推動善因種子助學計畫實施迄今，已有302位學生獲頒助學金，累計金額達新臺幣719萬元，未來將持續當推手，協助在困境中力爭上游的莘莘學子們勇敢逐夢。

阮氏蘭於頒贈典禮上分享獲頒助學金感言。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，移民署將持續推動新住民及其子女的照顧輔導及培力工作，並透過公私協力方式陪伴遭遇特殊境遇的新住民朋友解決困難。