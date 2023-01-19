行政院長蘇貞昌今（19）日在臉書稱，自己已經向總統蔡英文請辭，並呼籲蔡盡快擬定下任閣揆人選。國民黨前立委蔡正元在節目《大新聞大爆卦》提到，蘇臉書文一出，綠營立委、議員都趕著去打卡，但他卻沒看到高嘉瑜、王世堅二人；另媒體人黃揚明也發文指出，民進黨立委何志偉去給蘇送暖，反而被出征，可見在綠營做人真的不容易。

蔡正元表示，他剛剛看了蘇貞昌的臉書，底下一排民進黨的民意代表在歌功頌德，之所以要這麼做是因為他們心裡很清楚，2024選立委風險太大。他強調，因為綠營本屆席位遠高於得票率，下一屆很可大幅縮水，甚至丟掉三分之一的席次，「所以蘇貞昌在行政院長的一天，他們如坐針氈。」

儘管看到很多民進黨立委去留言，蔡正元卻指出，經過自己整理，發現兩個重要角色遲遲沒出現，一個是台北市議員王世堅、一個就是立委高嘉瑜，現在連很多縣市的議員都要到齊了，卻還是沒看到他兩人。不過他也發現一個奇特的現象，就是藍營正在開始拱蘇貞昌選總統。

另黃揚明則在臉書貼出一張截圖，看到何志偉留言，「院長的盡心盡力，一切的努力我們點滴在心頭！感恩您！」結果下面的回文全部在砲轟，「離開吧，自己離開」、「我士林、北投，不會再投你」、「你能閉嘴就是……，喔上面有人講了」。這結果也讓黃揚明直嘆，「在民進黨做人不容易，去辭職的院長臉書留言送暖，還要被出征」。