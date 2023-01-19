「S2O Taiwan潑水音樂祭」於去年舉辦，海報上有許多大咖藝人，不料主辦方在活動前一天才說CL、Yellow Claw與R3hab等大咖藝人和DJ都不會出席，讓許多粉絲怒斥要退票，主辦方負責人曾開直播說「被文化部陰了」，近日主辦方再發聲明，將矛頭指向文化部，要求文化部賠償約3千5百萬元，文化部也火速發表聲明「樂於接受讓司法認證真相」。

活動主辦方斯邦奈19日在社群平台發聲明強調，「S2O Taiwan潑水音樂祭」2022年4月起均有依照相關規定向各單位提出申請，也有積極與主管機關進行溝通，「惟因主管機關於處理申請藝文人士免隔離入境演出案件上之態度偏向消極，且於事件發生當下即將責任推往本公司，並發布新聞稿，造成本公司名譽與財務上極大傷害與損失」。並提到獲得文化部賠償，才會賠償給消費者，引發網友熱議。

文化部表示「樂於接受讓司法認證真相」。（圖／文化部facebook）

文化部隔4個小時火速在粉絲專頁回應：「有關斯邦奈公司聲明將求償，文化部表示樂於接受讓司法認證真相」，並表示「去（2022）年S2O事件發生時，文化部已完整對外揭露相關證據及斯邦奈公司申請時序，後續亦積極配合消保單位處理消費者退票事宜。今斯邦奈公司未能完成退款，反向文化部提出求償，意圖將賠償責任轉嫁文化部，文化部表示尊重，並再次強調，求償需透過法律作為，請斯邦奈公司提告，透過司法判決確認真相。」