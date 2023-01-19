陳賢因雙手變形、不自覺顫抖，只能用雙腳滑平板，經營臉書。（崔正綱攝）

第一位善心民眾前來購買，並擁抱鼓勵陳賢加油。（崔正綱攝）

第一位善心民眾前來購買，並擁抱鼓勵陳賢加油。（崔正綱攝）

第二位善心民眾購買。（崔正綱攝）

第三位善心民眾購買。（崔正綱攝）

高雄31歲的腦麻鬥士陳賢，因為天生重度腦性麻痺，雖不影響智力，但應答卻無法像正常人一樣，並伴隨雙手變形、不自覺顫抖，令他無法正常生活，吃飯、穿衣都要他人協助。但他卻不怨天尤人，騎著滿載貨物的3輪車，到各地擺攤自食其力，賺取生活費，甚至還捐款做善事。「回饋社會」陳賢常懷感恩的心，並表示未來有能力要成立基金會，幫助與他一樣的弱勢人士。

天生重度腦性麻痺的陳賢，雙手都會不自覺顫抖，穿衣、吃飯都需要靠社會局的社工或善心人士幫忙，但他仍自食其力，騎著載滿貨物的3輪車，在高雄各地郵局等地點擺攤做生意。陳賢不服氣得說，不想被人定義為殘障人士，希望自己能像普通人一樣，靠自己的能力賺錢。

但由於陳賢無法正常對答，雙手也無法做事，他說，沒有一個老闆願意請他上班，因緣際會下，看到有人會在郵局外面擺攤賣刮刮樂，便萌生擺攤賣東西的想法。

陳賢表示，朋友得知他要做生意，還會無悔的替他備貨，將貨批好後，再讓他擺出來賣。而一般人架桌子擺上商品等動作看似稀鬆平常，對於陳賢來說卻是相當吃力，他每次擺攤都要花15分鐘，才能將商品擺整齊販賣。

在擺攤期間，他還會抽空用腳趾滑平板，經營臉書，用直播、分享他的心路歷程，打開知名度，還有許多外縣市特定前來，向他光顧支持。

對於是否在乎人群異樣眼光？陳賢表示，在擺攤時，還會碰上有熱心民眾幫忙，雖然有遇過有些人會對於他的外表、口齒不清的應答上嘲笑，甚至還質疑他是被詐騙集團利用，騙大眾善心，但他還是樂觀表示「不會放在心上啦！」。

此外，陳賢說，擺攤時還遭遇同業競爭，並口出惡言，他透露，曾在某郵局擺攤時，他當時擺攤是在角落，根本沒有擋到郵局辦事民眾出入口，而當時另一個攤位卻說是阻擋出入，企圖將他驅離，令他相當不滿。

令他更生氣的是，還有不少「假同業」，當他們見到民眾上前時，刻意掏出殘障證明，來博取對方同情，並利用對方善心，但其實私下卻跟正常人一樣。他感嘆，「假同業」害真正需要靠擺攤生活的人，造成許多困擾。

陳賢表示，他每月靠擺攤的錢，除了繳房租、生活費外，也會寄回家貼補家用，另外，他甚至會將錢捐給合作的鍋燒麵店，提供食材費用，讓老闆做免費的餐點，無償給有需要的弱勢民眾享用。

記者實際到場採訪時，就有3名好心的民眾前來購買，第一位小姐表示「第一次向他購買，是從臉書社團發現他，希望他能加油！」

第二位先生表示，雖然他身有殘疾，但他勇氣可嘉，面對人群，很佩服他的精神。覺得社會應多幫助弱勢團體，協助改善他們生活。

最後的小姐則說，就在附近上班，時常看到他在這邊擺攤，有空就會前來購買。

用腳趾滑著平板，看著自己經營的粉專漸漸有聲有色，「回饋社會」陳賢表示，期望未來能夠成立自己的基金會，幫助和他同樣的弱勢族群，自力更生，活出自我的價值。