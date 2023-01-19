新北市永和國小邀請知名廠商柴語錄「廢柴」布偶與高年級學生利用假日錄製「防疫洗手舞」。（永和國小提供）

新北市永和國小邀請知名廠商柴語錄「廢柴」布偶與高年級學生利用假日錄製「防疫洗手舞」。（永和國小提供）

今（19）日是學校這學期放假前的最後一天上課日，有感於近期COVID-19本土疫情升溫，面對即將開始的農曆年長假，新北市永和國小邀請知名廠商柴語錄「廢柴」布偶與高年級學生利用假日錄製「防疫洗手舞」，並媒合必群股份有限公司贈送學校600瓶抗菌洗手乳，影片利用學校休業典禮播放，提醒學生放假期間仍須注意防疫工作、戴口罩、勤洗手。

學校即將放假，然而近日確診數不斷上升，學務處王詣翔主任與高年級學生討論防疫除配戴口罩外，另一個重點即是勤洗手後，決定錄製「防疫洗手舞」利用期末休業式放映，提醒親師生假期不忘防疫，過程中邀請知名廠商柴語錄「廢柴」布偶共同演出增加影片效果，並媒合必群股份有限公司贈送學校600瓶抗菌洗手乳，讓全校學生養成常常保持手部清潔的好習慣。

學務處王詣翔主任表示：「讓勤洗手的防疫好習慣成為孩子生活的日常」，這2年學校防疫推行許多措施，其中最為關鍵的就是洗手，面對即將來臨的春節假期，很高興能和孩子討論出藉由時下流行的舞蹈結合勤洗手的防疫洗手舞。參與演出的六年級學生莊苡宣表示：「拍攝的過程結合防疫及自己喜愛的舞蹈很好玩也很有意義」。另外，雖然現在確診人數下降，希望拍這個影片提醒同學還是要勤洗手、注意防疫。

學校於今日休業式也配合「新北市政府教育局給家長的一封信」，提醒家長孩子們最期待的寒假及農曆春節將至，希望家長工作忙碌之餘，能與孩子共同規劃休閒學習活動，利用教育局所提供相關資源「與好書作伴，與智慧同行」、「數位學習趣，行動帶著走」、「寒假FUN青春，健康又充實」、「幸福保衛站、關懷不間斷」、「安全擺第一、春節好放心」、「校安不打烊，守護你我他」等，藉由陪伴學習，讓孩子擁有充實、安全又有意義的假期。