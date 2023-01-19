環湖步道上的「樂福光廊」燈組。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

環湖步道上的「樂福光廊」燈組，走一趟環湖步道，帶來新年好運氣。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

環湖步道上的「鶴新春」燈組。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

「紫氣東來」燈組規畫每30分鐘會展演90秒的魔幻聲光秀。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園燈會將於2月1日至12日在楊梅富岡熱鬧登場，今年市府規畫不同主題燈區，將會場打造成奇幻遊樂園，其中「水域燈區」以圍繞民生池埤塘方式布展，打造水景與燈光共舞的浪漫之地，水面上的「紫氣東來」、埤塘步道的「竹光」、「七彩大道」、「樂福光廊」、「鶴新春」等造型燈作，都展現桃園埤塘特色之美，也是情侶、朋友、家人享受燈會美景的首選步道。

桃市府觀光旅遊局長周柏吟表示，水面燈組「紫氣東來」為漂浮在水面上的雙層巨大漂浮燈球，金屬骨架結合LED燈組，中心以編織線呈現色彩效果，浮球與水面的倒影成為虛實並進的奇妙畫面，閃爍雙色星芒，宛如一顆漂浮在星空中的寶石，每30分鐘會展演90秒的魔幻聲光秀。

周柏吟提到，楊梅富岡有國寶級竹藝大師戴阿爐，製作無數精巧的竹藝作品，這次燈會也利用竹子製作出「竹光」燈組，竹子洞口透出燈光，竹製物件與燈光的連結，喚醒人們與自然的對話。環湖步道上另設置「七彩大道」、「樂福光廊」、「鶴新春」等步道燈組，走一趟環湖步道，帶來新年好運氣。

周柏吟也說，今年桃園燈會除水域燈區外，街道上也布滿各式彩繪燈籠，原設計以長短交錯層次感方式掛設，但民眾反映這種編排方式會引發不吉利聯想，市府已從善民意，全數改為2盞1串，代表「好事成雙、雙雙對對」的喜氣意象，目前已修改完成，拆除的燈籠也將交給桃園火車站旅遊服務中心布置及現場帳篷裝飾等方式使用，讓彩繪燈籠在桃園繼續發光。