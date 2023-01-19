俄羅斯大使館昨日(18)發推文意外引起全球譁然，用一張圖解釋歐洲各國家汽油的成本價格，不過仔細看發現，竟將引以為傲的克里米亞和頓巴斯地區歸類在烏克蘭疆土，來自官方的默認膽大的打臉總統普丁。

這個疏失也隨即被CNBC以題為「俄國大使館發文的地圖顯示，克里米亞是烏克蘭的一部份」報導，貼文目前已超過700萬次瀏覽，該帳號是來自俄羅斯駐瑞典大使館，地圖上斗大的標題寫著「歐洲國家每公升石油價格」，可以看到，介於不同價格區間的國家都有屬於自己的色塊，而頓巴斯地區和克里米亞仍竟被列為烏克蘭的一部分，隨後引來網友喝采:「感謝大使館認證!還請你提醒普丁一下，結束這場十惡不赦的戰爭…」、「榮登2023最有趣貼文!」、「小心哈哈，小編要被開除了。」、「天大好消息」目前斯德哥爾摩的俄羅斯大使館並未將貼文撤下，也未發出任何回應。

克里米亞半島自古以來是兵家必爭要地，2014年，俄國總統普丁派兵進入這個國際所承認為烏克蘭的領土，將克里米亞占為己有，此舉被認為是違反國際法的併吞行為。而去年2月，普丁發起特別軍事行動，並承認烏東頓巴斯地區為兩個獨立共和國，同年9月，舉辦「假公投、真掠奪」，宣布頓內茨克人民共和國、盧干斯克人民共和國、刻松、扎波羅熱地區四地納入俄羅斯版圖。