本季初入111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級，預賽迄今11戰打10場，19日首度先發且扛四號、186公分的健行科大菜鳥「重坦克」史魯齊沒讓教練劉孟竹失望，足足撐了32分鐘，全隊最多，也是個人10戰來打最久、最過癮的一場。

史魯齊兩分球21投中17、命中率高達八成一、三分球3投中1，豪取生涯最高的37分及10籃板、5助攻，3項悉寫個人UBA單場三新高，首度「雙十」，繼對文化拿14分後，第2場得分上雙，8成1命中率更是對義守1投中1之外，本季最準。

搭配3隊友得分也兩位數，近兩季第三健行科大117比51輕取僑光科大，本階段完美4連勝，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，第三階段打完，累計10勝1敗，104學年起轉戰一級後，已連8季晉八強。

開季10勝1敗，雖不如104、108學年同時期的11連勝，但與106、107、及110學年上季一樣，仍是「第二志願」，教練劉孟竹說，季前設定要挑戰11連勝，惜在義守大學的第一階段末役77：91輸世新，本季迄今唯一敗，6度破百，得分及勝分66，則是本季第2高，僅次於119比52贏德霖科大飆119及67勝分。

劉孟竹表示，大年初五收假後，全隊拉至台南臺鋼獵鷹主場特訓，對抗賽前，應也會先碼過年遊戲「logoshot」助興，獎金多少再議。

一戰打出代表作，今天的最佳主角史魯齊說：「手感好該投就投，沒給自己壓力，但得謝謝學長罩我。」UBA初體驗，第一年開季就10勝順利晉八強，史魯齊說，肯定想再拚四強、替健行重返睽違兩年的冠軍賽，至於新人王，他說，團隊較重要，那是其次，一切隨緣。

此役另一聚焦是，107學年起替健行連打4季的劉彥廷，上季中離隊、本季降轉至僑光科大後，雙方第一次由隊友變對手，去年1月6日上季預賽首逢僑光，劉彥廷仍披健行戰袍，先發24分鐘，拿18分、12籃板，健行114比82贏球，今天他換裝演出，先發37分鐘三分球8投中3，23分、9籃板，依然水平之作，但僑光輸球。