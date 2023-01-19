行政院長蘇貞昌今(19日)宣布將率內閣總辭，在臉書寫下「堅此百忍，頂住笑罵，夙夜匪懈」、「行政團隊夜以繼日，一刻未曾停歇」等字眼。一向爭議性極強的蘇揆，過去也曾飆出不少金句，包括「在那叫什麼」、「防疫的選戰」、「連幾個停車位都搞不清楚」，彙整摘要如下。

蘇貞昌在立院反質詢的案例屢見不鮮，最有名的莫過於「在那叫什麼？」時任立委蔣萬安質詢再生能源2025達到20％，蘇貞昌惱羞成怒說道：「我們的政策沒有錯！往政策在走，今天這一些當年留下來的種種擔子，我很重地在扛著，我很想解決問題，你一直在講敢不敢，你這為了選舉在那叫什麼！」還有對藍委鄭正鈐喊「吵死了！」反嗆鄭麗文「我不會像妳那樣袂見笑（不要臉）！」拍桌嗆賴士葆「要比大聲我不會輸你！」

還有不少失言包括：「請大家多忍耐，多配合，多加油，我們一起打贏這一場，『防疫的選戰』」」、「行政院的工作，就是把政務做好，拼經濟，『顧選情』」。前立委沈智慧考他「禮義廉恥」四維時，蘇貞昌竟扯「四尾土龍啦、土虱」，還有嗆蔣萬安「你祖父還說要反攻大陸」。

光是2020新冠爆發當年，蘇貞昌也曾以5大金句與時任疫情指揮官陳時中並列，包括「連幾個停車位都搞不清楚」（刁難高雄榮總院長林曜祥）、「台灣人很會的啦，一吃下去就知道」（護航瘦肉精萊豬）、「爬樓梯要一步一步爬，不然會跌倒」（酸陳時中屢被拱升官）、「你去看哪一家？」（酸蔣萬安視察屏東肉商不熟悉肉品公司）、「原來委員你們用換的喔？」（回應陳以信說開放美牛至少換到美國免簽證和TIFA復談）。

與駐日代表謝長廷當年發生齟齬時，蘇貞昌曾說「長廷，我能理解：高捷案情抖出來，會擊中你的痛腳」、「《壹週刊》批露長廷兄涉貪污案，貞昌在第一時間就公開說相信長廷兄的清白；但這幾天，謝陣營卻反過來用抹黑我來轉移焦點。涉案的是謝長廷，受害的卻變成蘇貞昌；顛倒是非，莫此為甚」、「我衷心期盼，長廷兄能誠實面對問題；不要再反過來用指控和抹黑我，來轉移自己涉案的問題。製造悲情，可以用來選舉，卻不能說明真相」。

2008年立委慘敗，蘇貞昌曾說「輸就輸了，要檢討自己，承認失敗，但不要失去信心。民進黨不是沒有做事，只是有少數人說錯話、做錯事，讓人民討厭、不願投票。民進黨必須更認真、更謙卑」、「民進黨已經一無所有，現在只剩下負債，連形象都負債，還在那裡（想）怎麼樣搶位置、怎麼樣投票！實在太令人失望了，不只是一個老黨員失望」。