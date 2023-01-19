農曆春節將至，為防範商家違法儲放超量煙火、爆竹或販賣未經核可的煙火，新北市消防局第六救災救護大隊聯合稽查小組加強查緝，今（19）日在汐止區大同路某玩具店當場查獲超量爆竹，總重量達128.24公斤，其中火藥量就含有57.02公斤，已超過管制量將近14.42倍，依法開單告發，最高可罰30萬元。

新北消防指出，依《爆竹煙火管理條例施行細則》規定，爆竹煙火儲存、販賣場所管制量為一、舞台煙火以外之專業爆竹煙火：總重量0.5公斤。 二、摔炮類一般爆竹煙火：火藥量0.3公斤或總重量1.5公斤。 三、摔炮類以外之一般爆竹煙火及舞台煙火：火藥量5公斤或總重量25公斤。但火花類之手持火花類及爆炸音類之排炮、連珠炮、無紙屑炮類管制量為火藥量10公斤或總重量50公斤。

另《爆竹煙火管理條例》第13條規定「父母、監護人或其他實際照顧兒童（係指依兒童及少年福利法第2條所稱未滿12歲）之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。」，違者將處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。為保護兒童施放安全，內政部也公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性的一般爆竹煙火，也不得賣給兒童，違反者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

第六救災救護大隊大隊長莊渝淵表示，針對違規玩具店依規定除將超量爆竹煙火全數沒入外，並依爆竹煙火管理條例立即開立舉發單，若店家未投保公共意外責任險，將處以6萬元以上30萬元以下罰款；超量儲放處6萬元以上30萬元以下罰款；店家若販售爆竹給兒童遭查獲，罰處15萬元以下罰款，若三項合併最高將可開罰75萬元，呼籲業者勿心存僥倖。