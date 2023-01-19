台台併恐破局！台灣大哥大申請合併台灣之星一案，昨(18)日經國家通訊傳播委員會(NCC)決議附附款通過後，台灣大今日邀集全體董事充份交換意見後，除其他附附款造成沈重負擔外，一致認為頻譜附款於法無據、窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益。

台灣大董事們對本案頻譜附款有三項疑慮：

第一、​要求「新台灣大」無償自主繳回重金標得之頻譜，卻對同樣在3GHz以下超頻之中華電信，以及遠傳電信雖同意繳回部份後仍超標之頻譜准予保留，法源依據何在？

第二、若依主管機關要求繳回頻譜，則在巿場三大業者新競爭態勢下，又受限於1／3限制，頻譜亦將無法再釋出，無疑是國家珍稀頻譜的一大浪費！更遑論，處分中提及，若不自主無償繳回，明年6月30日前應改以交換或移轉方式處理超頻之10MHz，但頻譜交換與否，也需視競業之意願，因此限期改正能否如期完成，實不可控於我方。

第三、​被迫繳回頻譜之「新台灣大」在缺少原台灣之星10MHz的頻譜後，再擠進台灣之星280萬用戶，亦將使得原台灣大700多萬用戶權益受到影響。

台灣大全體董事一致認為，頻譜附款有悖行政程序法，此等影響股東及用戶權益之重大事宜，台灣大將於農曆年後召開正式董事會做出決議。