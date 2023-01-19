台中太平區90歲田姓老翁患有慢性疾病，年邁行動不便，家中商有中風兒子， 太平警分局巡佐王振偉深入社區關懷，攜手民間寒冬送暖。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市太平區90歲高齡田姓老翁患有慢性疾病，年邁行動不便，家中尚有位中風多年的兒子，2人生活多賴靠政府及社福單位救濟。台中市政府警察局太平分局太平派出所巡佐王振偉得知此事，攜手民間社福團體「合濟慈善會」，捐助白米、泡麵及沙拉油等物品，以及1萬元慰問金，希望給予即時幫助，讓他們平安過好年。

合濟慈善會長羅永明表示，慈善會長期關懷弱勢民眾，希望對真正需要的民眾給予即時幫助。聽聞王姓巡佐提供的訊息，希望接近過年時期提供一些民生必需品及慰問金，為弱勢民眾注入暖流及信念，讓他們知道社會有愛。

田姓老翁收到物資後相當感動，紅著眼眶表示，非常感謝太平分局員警及慈善會的資助，助他稍解燃眉之急，也謝謝社會善心人士的物質援助，希望這個年可以平平安安。

太平警分局分局長蔡慶星表示，本案例有賴警察同仁平日落實勤區訪查，發掘社區需協助的弱勢家庭，同時也感謝民間熱心的力量適時給予協助，警方將持續與區公所、社福單位保持聯繫，如有類似狀況及需要幫忙的民眾將通知並轉介，讓他們可以平安順心過個好年。