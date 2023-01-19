農曆春節即將到來，今年長達10天的假期，團聚宴飲、訪友贈禮的機會增加，趕搭送禮商機，不少品牌紛紛推出期間限定的春節禮盒，包括蘿蔔糕、臘腸、蛋糕餅乾等，豐富品項，滿足民眾春節贈禮需求。
台北國賓大飯店備有多款中西式新春年節伴手禮盒，因應春節團圓及年節送禮需求。今年業者特別推出頂級的「養生雙重奏禮盒」，嚴選優質南杏、北杏及珍貴燕窩，以文火燉製而成，另有搭配冰糖紅棗口味，健康養生。
中式禮盒則有年年熱賣的「極品禮盒」，包含2瓶人氣商品干貝XO醬以及春節限定的肝腸、臘腸。肝腸融合瘦肉與肥肉、鴨肝三種食材製作而成，口感細緻軟嫩，加上些許高粱酒，風味獨特；臘腸選用豬後腿肉，採瘦肥肉8：2的黃金比例製作，加入高粱酒等食材製作，風乾約3到5天，香氣濃郁。另一款「步步高升」禮盒，內容物有綿密細緻的干貝好彩頭、可品嚐到4種層次香氣的桂圓黑糖年糕；還有結合國賓暢銷夯品「干貝XO醬」以及「川味麻辣醬」的「國賓御醬厚禮」等。
「Corner Bakery63國賓麵包房」推出多款西式伴手禮，有充滿牛奶香氣的牛軋糖禮盒、囊括12款手作幸福好味道的手工餅乾禮盒，製作一盒手工餅乾需費時整整二日，片片餅乾充滿甜點師傅細心、耐心、精心的誠意，還有熱銷的常溫蛋糕禮盒及奶油夾心餅乾禮盒等，國賓春節禮盒售價從3200元到660元不等。
樂天皇朝推出「皇朝雙糕禮盒」，內含帶有「步步高升」吉祥寓意的皇朝干貝蘿蔔糕與綿密鹹香的特製港式芋頭糕，搭配以老抽及特製蔬菜醬汁燴煮而成的經典豉油，鮮甜回甘，風味獨俱；另一款用子彈頭辣椒等多款不同品種辣椒熬煮而成的特製香辣醬，適合無辣不歡的嗜辣民眾。
「皇朝干貝蘿蔔糕」以有機在來米粉手工研磨，將蝦米、臘腸大火爆香，與點心長獨家秘方拌炒，黃金干貝以紹興酒浸泡數小時，再加入當令白玉蘿蔔製成Q彈糕體，滋味鹹香甘美；而「特製港式芋頭糕」則選用大甲芋頭，於糕體內加入臘肉增添鹹香滋味，加上芋頭本身的甘韻，鹹甜交織滋味豐富。雙醬雙糕攜手賀年，象徵好事成雙的吉祥寓意，送禮自用兩相宜，賀歲價688元。
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