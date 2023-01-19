農曆春節前新臺幣最高發行額3兆6873億元 創新高 20:022023/01/19 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行公布，2023年農曆春節前最後一個營業日（1月19日）之新臺幣最高發行額為3兆6,873億元，較2022年的最高發行額3兆3,901億元，增加2,972億元或8.77％。 亞太永續博覽會 徵展 2月底前報名享早鳥優惠 擊敗美、中！韓國登全球奢侈品支出最高國家 8天狂買1195億 外資抱台股過年 #發行額 #農曆春節前 #新臺幣 #最高 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬來西亞去年貿易盈餘2,551億馬幣 創新高 22:252023/01/18 財經 momo網購年貨 兆豐卡最多5折 04:102023/01/16 投資理財 電信i14促銷戰 春節開打 04:102023/01/17 產業．科技 台灣運彩10天連假不休息 籃球特尾樂加碼最高8000倍 15:382023/01/18 體育 美蛋價年漲6成 食品雜貨最高 04:102023/01/16 全球財經 瓦城迎春開運抽紅包 最高2千元現抽現抵 19:512023/01/17 生活 永記去年營收創新高 今年視景氣而定 14:122023/01/18 財經 《時來運轉》運彩春節「特尾樂」加碼 頭獎8000倍最高獎金2000萬 06:042023/01/17 體育 等級最高古倉儲！ 洛陽發現240座北魏皇家倉窖 10:372023/01/16 兩岸 運彩》春節連假加碼 獎金最高8千倍 15:452023/01/18 體育 武切維奇平生涯最高分 公牛終結對勇士11連敗 04:102023/01/17 運動天地 118歲世界最高齡人瑞逝世！戰勝新冠 3字回答長壽秘密 09:282023/01/18 國際 去年私募1,679億 創三年新高 04:102023/01/18 金融．稅務 買年菜 刷對卡能多買幾道 04:102023/01/16 投資理財 不是年獸來搗亂 專家揭春節由來 各朝過年時間都不同 16:532023/01/19 歷史 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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