大陸遼寧省盤錦市日前發生化工廠爆炸起火事件，目前確定已造成12人死亡、1人失聯。大陸國務院安委會決定對該起重大事故查處實行掛牌督辦。

界面新聞引述大陸應急管理部網站19日消息，遼寧省盤錦浩業化工有限公司15日發生一起重大爆炸著火事故，目前已造成12人死亡、1人失聯。根據《重大事故查處掛牌督辦辦法》，國務院安委會決定對該起重大事故查處實行掛牌督辦。

據先前報導，該化工廠的烷基化裝置15日下午在維修過程中，疑似管線洩漏，造成爆炸起火。廠區附近一居民介紹，好多朋友都反映家裡玻璃被炸了；有當地居民表示，他在盤錦40公里開外的地方也聽到爆炸聲，感到明顯的震感。

據盤錦浩業化工有限公司官網，該公司成立於2012年5月，註冊資金為5.5億元（人民幣，下同），固定資產100億元，規畫占地4060畝，現有員工2500人，2021年中國石油化工企業500強。