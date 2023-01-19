資深藝人余天女兒余筱萍，19日下午5時許，在南京東路與47歲陳姓貨車司機發生行車糾紛，竟遭對方噴灑辣椒水，余筱萍所幸並無大礙，並赴中山分局長春路派出所提告，警方獲報後火速追查嫌犯到案。

警方調查，余筱萍下午遭路旁卸貨的貨車司機擋道，雙方理論進而發生口角，過程中余遭司機噴灑疑似辣椒水，導致眼睛不適，經驗傷後隨至長春派出所報案，對該司機提出傷害告訴。

警方立即追查，晚間7時許已將動手司機帶到案，將依傷害罪嫌函送偵辦。

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