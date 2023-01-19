行政院長蘇貞昌今在臉書宣布總辭，總統府回應農曆春節期間將啟動內閣調整作業，內閣改組規模仍懸而未決。國民黨發言人林家興晚間批評，民進黨內閣改組時程卻一再拖延、嚴重違反憲政慣例，無視社會民心要求反省檢討聲音。

國民黨副發言人周羿希表示，近日親綠基金會民調顯示，約五成七國人不滿意蘇貞昌內閣整體施政表現，創蘇內閣民國108年1月上任以來新高，有五成民眾希望內閣改組，也說明人民早已無法忍受這樣施政荒腔走板的內閣。

周羿希說，身為總統民選後任期最長行政院長，蘇貞昌施政荒腔走板，早該下台，如今終於請辭，內閣改組卻「只聞樓梯響，不見人下來」，難道是民進黨內派系權力鬥爭未歇，位子還沒「喬好」？顯示民進黨未反映民眾心聲，也無反省決心。

林家興表示，民進黨九合一選舉失利，蘇貞昌1個半月來不知反省檢討，反而持續戀棧權位、施政失當，臨走前還錯誤自比明末將領「袁崇煥」，暗指蔡總統是亡國的「崇禎皇帝」，只是令民眾記下蘇貞昌不漂亮的下台身影。

林家興揶揄，蘇貞昌臨走前卻還不願展現效率還税於民，只是再端出「中央圖房」吹捧自身功績，如今一如袁崇煥受刑前遺言「一生事業總成空，半世功名在夢中」，蘇揆戀棧權位至今「總成空」，蔡總統、副總統賴清德大言不慚的改革「在夢中」。

林家興指出，蘇貞昌4年來率領的內閣，不但不努力福國利民、為民眾權益打拚，自甘淪為選舉、護航內閣，將民進黨利益置於國家利益之上，舉凡政府標案養網軍、擋BNT、護航高端疫苗、錯誤能源政策、大撒幣前瞻條例、黑機關掠奪民產、數位中介法箝制言論自由、拒絕兩岸對話等政策禍國殃民等。

林家興也提到，蘇貞昌主政下，台灣黑金與詐騙橫行、貧富差距擴大、房價物價高漲等問題持續惡化，造成台灣民主退步、經濟衰退、兵兇戰危、人民痛苦，恐怕不是蘇一句「有些事也做得還不夠好」可以掩飾。

林家興表示，蘇貞昌在國會殿堂教訓立委、反質詢「在那叫什麼」的傲慢濫權嘴臉，以及喊出「顧選情」而非顧疫情、「打贏防疫的選戰」等將政黨利益置於人民利益之前的「真心話」，都令國人印象深刻、不敢恭維。