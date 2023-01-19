熊卡哇伊的裝置來到碧潭，打造北歐童話風景，白天夜晚有不同風情。（觀旅局提供）

碧潭吊橋光雕秀猶如一道彩虹劃過夜空。（觀旅局提供）

新北市政府觀光旅遊局為讓民眾感受冬日雪白奇幻世界，讓濃厚冬日氣息的浪漫雪花燈飾及超療癒白熊家族來到碧潭河岸，自今（19日）起每晚6時至10時點燈，伴隨碧潭河岸風景持續閃耀，讓民眾利用春節期間來到碧潭欣賞。

將純淨透亮的雪花燈飾、白色杉樹及最卡哇伊熊熊家族等元素組合成充滿北歐雪國風的裝置19日起於碧潭東岸廣場展出，打造出充滿童話風格的森林地景。在白天觀賞到交錯的雪白色杉樹所塑造成的銀色森林以及穿梭其間的熊熊家族，晚上點燈後，則呈現不同風情，將溫暖傳遞到遊客的內心。

新春假期來碧潭風景區除了欣賞熊卡哇伊的裝置外，悠遊在碧潭山水景緻之間、逛逛熱鬧的新店老街、騎乘在水岸自行車道，適合大朋友小朋友出門踏青放電。其中不能錯過連通碧潭湖光山色的碧潭吊橋，除了是自然環境與都會生活的重要地標，這座歷史悠久的吊橋每到夜晚便會搖身一變，透過橋側的光雕燈飾表現緊密且有力度的燈光變換，綿延不斷的七彩顏色使整座吊橋猶如一道彩虹劃過夜空，增添了碧潭無限的浪漫風情。鄰近碧潭周邊也有不少豐富的自然景觀，像是可以騎乘自行車漫遊「新北幸福水岸線」的新店溪自行車道，沿途行經多座特色主題公園，還可一路騎到新店溪陽光橋等景點，體驗騎乘自行車的暢快，另外還有和美山登山步道、獅頭山步道、銀河洞越嶺步道及小粗坑步道，都是春遊健行的好去處。

來到碧潭東岸的餐飲遊憩區，有各種異國美食佳餚，此外在新店捷運站旁也有由本府經濟發展局輔導的DCCsquare碧潭廣場，於新春連假期間推出各種商店優惠外，更舉辦驚喜抽抽樂，在春節期間單筆消費滿1000元即可參加抽獎，還有機會抽中過年大紅包1萬元的DCCsquare碧潭廣場抵用卷。吃喝玩樂盡在碧潭，一次滿足遊客的視覺、聽覺、味覺各種體驗，很適合安排春節連假前來逛逛。更多旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。