今天是春節連假前最後一天上班日，新北市副市長朱惕之下午視察交通戰情室，並發送兔年福袋向交通局同仁辭歲，他指示交通局做好人力調度等部署準備，因應明天起長達10天的春節連假交通疏導。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，今天一早新北市各地傳統市場周邊陸續出現採買年貨的車潮及人潮，包括三重力行路、新店建國路與中正路、淡水清水街及蘆洲中正路等傳統市場，車多壅塞情形一直持續至中午才稍紓解。

另外，汐止新台五路及中和中山路的大型賣場周邊也湧入採買車潮，截至傍晚，賣場周邊仍是車多擁擠。下午台65銜接國1五股交流道及國3土城交流道陸續出現車多車速緩慢，其餘路段及風景區則車流順暢。

交通局長鍾鳴時表示，交通局、警察局已超前部署，交通局除了匯整春節交通資訊懶人包以提供的國道、市區、風景區和易壅塞時段、路段，並有新北交通即時資訊網提供最新、最即時的路況之外，交控中心24小時全天候監控，並透過全市CMS和臉書社群發布訊息；也提醒大家做好防疫，搭乘大眾運輸時請戴口罩，平安迎新年。