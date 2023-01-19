新北市YouBike公共自行車系統首度進駐石碇區！「烏塗窟聚福宮」及「淡蘭吊橋」等2處YouBike2.0租借站將於明（20日）啟用，營運時間為每日6時至18時止，其餘暫停營運期間則「只可還車，不可借車」。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，石碇老街有諸多特色美食，如豆腐、麻糬、麵線及粽子等，周邊也有淡蘭古道、鱸鰻潭等山海美景，是老少咸宜的遊憩景點，民眾可騎乘YouBike到此一遊，享受低碳旅遊的美好。

吳政諺提醒因石碇區地形及道路交通條件，石碇區「烏塗窟聚福宮」及「淡蘭吊橋」這2處YouBike2.0租借站營運時間為每日6時至18時止，其餘暫停營運期間只可還車，不可租借。

交通局表示，民眾借車前請先檢查煞車、胎壓、車燈及坐墊高度等，騎乘時須遵守交通規則，另外未投保的民眾可於場站自動服務機登錄投保傷害險外，也可至YouBike官網（https：／／ntpc.youbike.com.tw）登錄個人資料完成投保程序，保費由市府支應，讓騎乘YouBike 安全有保障。