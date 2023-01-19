閣揆蘇貞昌今（19）日在臉書發文表示，自己已向總統蔡英文提出請辭，目前外界都視蘇內閣在農曆新年這段期間已進入留守接段。有媒體聲稱，原本呼聲較高的前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦正副閣揆組合，鄭的副行政院長位子將由前交通部長林佳龍取代，而鄭文燦則是改任總統府秘書長。

綜合《ETtoday》及其他相關報導，綠營當下有許多剛從縣市長退下來的人員，這群人在年後都有可能入閣，會與當前充斥著公務員背景和大學教授的內閣組成截然不同，由此可見未來的內閣團隊會進入民進黨「派系共治」時代。

報導指出，在上述提到的環境之下，綠營各派系的中生代領導人無疑會在政院各占山頭，不過之前外界都視鄭文燦比較可能接任副閣揆一職，輔佐陳建仁，但現在卻傳出可能改派林佳龍出馬，而鄭則對調為總統府秘書長；該報導還提到，一名綠營派系人士透露，林佳龍不論在中央、地方都有強大的行政經歷；而鄭文燦則是善交際、精於待人處事，所以才會有這種情況出現。

儘管現在各界都相當關注下屆內閣成員名單，但陳建仁18日接受媒體採訪時，依然三緘其口稱，對於接任閣揆一事，自己沒有接到總統蔡英文的詢問；另鄭文燦稍早則在臉書發文，大讚蘇內閣會做事，耐人尋味。