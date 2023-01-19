由於東北季風稍微增強，明（20）日小年夜桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量增多、有下雨情形，西半部及東北部低溫下探13度。氣象局表示，初二至初四由於冷氣團或寒流影響，北部、宜蘭地區低溫直逼10度，除夕、初二起沿海留意風浪。

氣象局指出，明天水氣增加，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量增多，有些下雨情形，其中宜蘭及北花蓮有局部較大雨勢發生的機率，新竹以南地區維持多雲到晴。

氣象局分析未來天氣變化。（翻攝自臉書）

溫度方面，西半部及東北部低溫約13到16度，花東地區低溫18度左右，白天桃園以北及宜蘭地區高溫略降，大約17、18度，新竹至台南及花東地區高溫19到23度，高屏地區高溫可以來到25到27度，中南部日夜溫差及南北溫差大。

氣象局說明，周六（21日）除夕、下周日（22日）初一各地回暖，東半部、桃園以北偶雨，其他地區多雲到晴；下周一（23日）初二至下周三（25日）初四轉冷，北部及東半部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周四（26日）初五、下周五（27日）初六冷氣團逐漸減弱，各地氣溫慢慢回升，北東仍偶雨，中南部天晴。