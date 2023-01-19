副總統賴清德當選民進黨主席，不過賴清德「務實台獨工作者」的立場恐引起美國憂心。美國在台協會（AIT）表示：「AIT祝賀賴清德在民進黨主席選舉中勝出。我們期待與賴主席合作，促進我們共享的民主價值和利益」。」

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