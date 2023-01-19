賴清德任民進黨主席 AIT祝賀：期待合作 20:362023/01/19 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德當選民進黨主席，不過賴清德「務實台獨工作者」的立場恐引起美國憂心。美國在台協會（AIT）表示：「AIT祝賀賴清德在民進黨主席選舉中勝出。我們期待與賴主席合作，促進我們共享的民主價值和利益」。」 王滬寧3月接任大陸全國政協主席 和平保台的謊言 綠提動議藍4次甲動 新北總預算砍2.29億 #賴清德 #民進黨 #AIT #主席 #期待 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內閣將改組 商總主席賴正鎰：盼經濟新年帶來新氣象 13:132023/01/19 財經 賴清德稱台灣已是主權獨立國家 藍委：比蔡英文更冒進、危險 10:412023/01/19 政治 蔣萬安賀卡印全家福 市府：分享喜悅 04:102023/01/19 地方新聞 何謂務實台獨工作者 朱立倫促賴說清楚 04:102023/01/19 政治要聞 新聞透視》賴清德兩岸論述 要讓中美都能安心 04:102023/01/19 政治要聞 蘇揆再請辭 藍議員：袁崇煥走了 清軍要入關了 19:112023/01/19 政治 農委會認張善政研究案抄襲 費鴻泰：陳吉仲真是民進黨最好打手 10:512023/01/19 政治 循「王岐山模式」 副總理韓正傳接任國家副主席 11:062023/01/19 兩岸 民進黨主席賴清德：兩岸政策將延續蔡英文路線 04:102023/01/19 政治要聞 許立明接棒黨祕書長 3青壯派任副祕 04:102023/01/19 政治要聞 總預算輕騎過關「發現金」仍卡關 李貴敏：民進黨比黑道還黑道 13:442023/01/19 政治 賴清德革新黨務 優先解決黑金、學倫問題 04:102023/01/19 政治要聞 立院監視器畫面外流 藍轟大醜聞 04:102023/01/19 政治要聞 護漁場 太平洋島國要求日本暫緩核廢水排海 04:102023/01/19 國際大事 內閣改組懸而未決 藍營：無視社會民心要求反省檢討聲音 20:302023/01/19 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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