一名患有精障的53歲王姓女子平時居住於台北市某康復中心，她因年節將近思念家鄉及友人，昨下午趁看護人員不注意，偷偷外出搭車回桃園龍潭，但因精神狀況不佳，忘記自己以前住的地方，直到晚間體力不支且氣溫驟降又迷途，不知所措地蹲坐公車站牌旁，幸好遇到龍潭警方發現，並通知康復中心將其平安送回。

龍潭警分局石門派出所警員盧瑾瑤昨晚7時許執行勤區查察勤務，行經龍潭文化路時，發現一名女子於寒冷夜間獨自蹲坐在公車站牌旁，立即上前關心，只見她神情呆滯，無法表達身分及住所，另因她衣物單薄且身體不停顫抖，警方擔心發生意外，便攙扶她上巡邏車載返派出所，確保其安全。

警方表示，回到派出所後遞上熱茶及暖暖包讓她暖和身體，女子面帶憂愁喃喃自語說「我想回家」，經詢問緣由，才知她是多年前曾租屋住在龍潭，因過年快到了，思念鄰居及友人，不想待在長照機構才會趁照顧人員不注意偷偷離開。

警方事後透過系統查詢，發現她是通報協尋的失蹤人口後，循線聯繫該長照康復中心趕到派出所認領，女子剛開始還是不願回長照中心，經盧瑾瑤耐心委婉規勸，她才卸下心防，願意返回長照康復中心。

事後該長照康復中心人員表示，王女患有中度精神障礙疾病，精神狀況欠佳，加上思鄉經常情緒不穩，中午就獨自外出，長照人員焦急在附近搜尋，卻遍尋不著蹤跡，還好接到警方通知，否則在這寒流來襲氣溫遽降的天氣，後果恐不堪設想。