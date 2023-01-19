劉志枰今在中壢、桃園致贈50名街友，每名600元春節關懷紅包，讓街友感受春節氣氛。（劉志枰提供／蔡明亘桃園傳真）

台灣愛的萌芽福利協會桃園熱食巡迴服務，1月20日至25日在楊梅、平鎮、中壢服務。（劉志枰提供／蔡明亘桃園傳真）

農曆春節將至，為讓桃園市街友、低收入戶、弱勢家庭及社會邊緣戶等，在歲末寒冬感受社會溫暖，社團法人台灣愛的萌芽福利協會，今日在中壢、桃園致贈50名街友，每名600元春節關懷紅包，讓街友感受春節氣氛。

台灣愛的萌芽福利協會長期投入公益活動，理事長劉志枰表示，歲末農曆春節，家家戶戶溫馨團聚的日子裡，有一群漂泊在外孤苦無依的街友，因為無法與家人團聚，更需要社會關懷。

劉志枰提到，為確保街友能安然度過這波寒流的低溫威脅，協會在春節期間即時啟動「寒冬送暖」關懷機制，全面加強對街頭街友訪視、除發給禦寒衣物或保暖睡袋，春節期間也將在中壢、楊梅、平鎮區，定時定點供給遊民朋友可取得熱食與保暖物資，春節期間服務不打烊。

劉志枰說，台灣愛的萌芽福利協會桃園熱食巡迴服務，1月20日至25日，下午4時30分在楊梅、晚間7時在平鎮、晚間8時30分在中壢，每天提供一次熱食與物資街頭關懷領取服務，協助街友溫暖度過好年。