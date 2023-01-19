侯友宜慰勞大眾運輸輪值人員。（王揚傑攝）

侯友宜發放兔年福袋，現場大排長龍。（王揚傑攝）

侯友宜發放兔年福袋。（王揚傑攝）

今（19）日是10天春節連假前最後一天上班日，新北市長侯友宜傍晚專程到板橋車站視察輸運情形，並慰勞大眾運輸輪值人員，同時在車站大廳發放660個兔年福袋給返鄉過年的旅客，現場大排長龍，爭相領取侯友宜親手送的福袋及趁機合影，不到半小時福袋就已發完。

侯友宜先聽取新北市交通局、台鐵、高鐵簡報春節輸運措施，高鐵規畫從1月18日至1月30日為期13天的春節疏運，共加開454班次列車，包括南下193班及北上261班，加上原本班次，春節疏運期間共提供2269班次列車；台鐵為因應春節返鄉人潮，總計加開499列次，較去年春節疏運增加約45萬座位，紀錄創下新高。

侯友宜表示，春節的交通疏導非常重要，民眾不管是返鄉、採買年貨、出遊，都會帶來大量的人潮，感謝高鐵，台鐵及客運公司做好事先的準備，增加班次，也調整了密集度，讓這幾天交通都非常的順暢。在10天假期期間，新北市各個人潮擁擠的地點交通戰情中心會全部掌控，事先規畫好公車、火車增加班次，也會適當調整交通警力，隨時掌握狀況與調節，做好準備，讓民眾不論是返鄉、出遊或是回到工作崗位，都有平安順暢的交通。

隨後侯友宜在車站內慰問輪值的警察、台鐵、高鐵基層同仁，並在大廳發放「兔吉利來」10元福袋，旅客大排長龍等候，許多拿到福袋的民眾也趁機要求合影，侯友宜來者不拒，660個福袋不到半小時就發完。