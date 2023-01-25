科學家在「深太空」尋找信號方面打破一項新紀錄，他們運用位於印度普恩（Pune）的巨型電波測量無線電望遠鏡（GMRT），偵測到據信有88億年歷史氫原子發出的無線電信號。
美國德州電視台KXAN報導，發出無線電信號的氫原子據信有88億年歷史，這種無線電信號是地球上科學家迄今偵測到距離最為遙遠的。
研究結果去年12月發表於學術期刊「英國皇家天文學會月報」（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。
加拿大麥基爾大學（McGill University）和印度科學院（Indian Institute of Science）的研究人員注意到這個無線電信號。
研究團隊指出，這個無線電信號傳播的距離，比過去偵測到的任何其他信號都來得遠。
科學家認為，這個信號是在宇宙誕生僅49億年時發出的。目前科學界測定宇宙的年齡大約137億年。（譯者：劉文瑜/核稿：陳彥鈞）1120119
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