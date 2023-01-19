愛愛遭拒竟口出惡言！一名女網友表示，自己的下體曾感染念珠菌，在行房結束後常會冒出狀似「豆腐渣」的分泌物，她因此拒絕和男友發生性行為，沒想到對方求歡失敗後，竟惡狠狠地出言羞辱：「顏色那麼黑」、「一定跟人亂搞」。貼文一出，讓不少網友看了火大，苦勸原PO跟渣男分手，怒嗆「叫他回去重讀健康教育」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，自己過去曾交過數任男友，和現任男友是從交友軟體上認識，但對方小她兩歲，也只有一段情史，交往半年來相處愉快，也逐漸從擁抱、接吻，逐漸進階到男女間的魚水之歡。

但讓原PO頭痛的是，她的下體曾感染過念珠菌，每次愛愛結束後的那幾天都會產生很多「豆腐渣」，她也因此婉拒和男友發生性行為，並解釋雖然她已經就醫治療，但這種感染容易復發，不料男友卻聽瞬間火大，還嗆聲：「我前女友都沒有這樣」、「你下面就是不乾淨」、「一定跟別人亂搞」、「顏色還那麼黑」，讓原PO聽了很是受傷。

貼文一出，有不少網友回應，「過份，不好好了解原因，這種男的可以分了」、「搞不好髒的根本是他」、「我覺得有很大的可能是你男友不乾淨！才會讓反覆感染的機率越來越大」、「先分手吧，去好好的治療」、「健康教育叫他回去重讀欸」。

而下體出現「豆腐渣」的情況究竟是怎麼一回事？桃園醫院婦產科醫師劉政賢過去受訪時指出，念珠菌感染屬於感染性陰道炎，正常陰道分泌物屬清澈、無色無味，但若分泌物增多，呈白色濃稠狀，有些像豆腐渣或起司狀，且會陰部有騷癢、紅腫等症狀，這時就有可能是感染念珠菌。

劉政賢指出，每10個婦女就有7、8人曾染過此病，甚至有一半的人會反覆發作，尤其正值生育年齡及性生活活躍的女性較容易感染，其原因大多為身體抵抗力弱、私密處悶熱、會陰部未保持乾燥清爽等，建議應前往專業院所治療，切勿自行購買成藥，以免導致更嚴重的下場。