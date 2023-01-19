台灣彩券今（19）晚開出第112000006期威力彩，頭獎預期上看2.2億元。

第一區中獎獎號是03、10、14、15、25、33；第二區中獎獎號：08。

一切資訊由台彩公告為準。

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馬上來對獎！威力彩頭獎上看破5億 對中這7碼新年都笑醒
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