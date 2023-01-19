過年拚手氣翻身當億萬富翁！威力彩頭獎上看2.2億 獎號出爐 21:122023/01/19 中時新聞網 于川 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭獎2.2億威力彩獎號開出。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣彩券今（19）晚開出第112000006期威力彩，頭獎預期上看2.2億元。 第一區中獎獎號是03、10、14、15、25、33；第二區中獎獎號：08。 一切資訊由台彩公告為準。 頭獎4.5億威力彩獎號開出！對中這7碼做夢都會笑 2千元刮刮樂送賓士車！她每天豪砸36萬瘋買 結果出爐 馬上來對獎！威力彩頭獎上看破5億 對中這7碼新年都笑醒 #2.2億 #頭獎 #台灣彩券 #威力彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超市量販兔年福袋初一開賣 頭獎祭3輛電動車、極光之旅 18:522023/01/01 生活 威力彩頭獎5.2億元一人獨得 獎落苗栗縣公館鄉 02:162023/01/17 財經 尾牙中頭獎下場卻超慘！她崩潰求救：這樣合理嗎？ 17:112023/01/07 生活 尾牙中頭獎！同事逼「請全公司喝飲料」她崩潰：我很小氣嗎？ 07:002023/01/08 社會 迎接史上最長春節！ 台彩加碼9億元創近6年新高 11:312023/01/12 財經 威力彩加碼飆2.2億 4星座偏財運爆棚 這時辰買最旺 17:122023/01/19 運勢 快衝彩券行！威力彩飆4.7億 4生肖「加碼一動作」中獎運暴漲 09:482023/01/12 運勢 台灣燈會展出368件作品 白天看燈飾晚上賞燈光 16:372023/01/17 生活 台彩運彩促銷 春節獎項大滿貫 04:102023/01/11 投資理財 威力彩周一衝5.1億 4星座易中獎 好運時辰曝 16:322023/01/14 運勢 威力彩飆4億 4星座中獎機率高 財運方位曝 14:092023/01/07 運勢 史上最強春節刮刮樂 撒176億迎金兔 04:102023/01/05 財經焦點 超市兔年福袋 爽抽電動豪車 04:102023/01/02 時尚消費 美國兆彩槓龜3個月 緬因州幸運兒獨得408億 22:312023/01/14 國際 OL主持尾牙 揶揄同事喪母！老闆當場震怒：妳夠了 13:352023/01/09 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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