明星夫妻檔余天、李亞萍的女兒余筱萍，今（19日）下午3點多發生行車糾紛，遭不明男子潑不明液體，經紀人證實余筱萍的臉部和眼睛有化學性傷害，不排除提告。稍早，余筱萍受訪還原事發經過。

根據《三立新聞網》報導，余筱萍開車行經某條單行道，被前方貨車擋住去路便按喇叭，司機火大嗆她「叭三小」，雙方爆發口角。司機後來開到大馬路邊，突下車敲她車窗，無預警朝余筱萍的臉噴不明液體，「我的眼睛跟臉都很刺痛」，余筱萍報警後去醫院，確認遭化學藥劑灼傷。

余筱萍表示司機亂停車在先，還嗆要告就告，所以已提告；至於傷勢，她說有擦藥應不會有後遺症。

余筱萍受傷後，引發社會大眾關注，對此經紀人閃亮亮回應：「余筱萍今天下午3點35分左右，在台北市伊通街與南京東路二段路口，突然遭不明男子用一罐不明噴霧噴灑臉部和眼睛，已到醫院治療中並驗傷，經醫院醫師診斷驗傷證明，臉部及眼睛有化學性傷害，將不排除提告，目前驚嚇後休養中，謝謝關心。」

據警方調查，余筱萍19日下午遭路旁卸貨的47歲陳姓貨車司機擋道，雙方從理論演變成吵架，過程中余突遭陳男噴灑疑似辣椒水的液體，造成眼睛刺痛不適，赴醫院驗傷後，便到長春派出所報案，對陳姓司機提出傷害告訴，警方立即追查，晚間7時許已將動手的陳男帶回，將依傷害罪嫌函送偵辦。