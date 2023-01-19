行政院長蘇貞昌今（19日）天向總統蔡英文請辭，隨即引發外界諸多討論。新上任的國民黨立法委員王鴻薇聽到後，在臉書發文直言可惜，不過她也強調，當蘇貞昌一說出「袁崇煥」三字，自己就知道這次走定了。另外王鴻薇還點名4個官員一定要下台，不然內閣改組就是改假的。

王鴻薇提到，在立法院通過總預算案後，蘇貞昌果然下台一鞠躬，「真的質詢不到蘇貞昌」，雖然可惜但也額手稱慶。她接著強調，只是除了蘇貞昌下台走人，內閣如果沒有大幅改組，想來大家也不能接受。「我直接點名，這波內閣改組最應該被換掉的是農委會『陳吉仲』，經濟部長『王美花』和衛福部長『薛瑞元』。如果這三個不換，這個內閣改組也是改假的。」

對於這三人的任命，王鴻薇怒批，完全是政治選舉在中間，專業放兩邊，「陳吉仲和王美花做的夠久了、也夠皮的了；薛瑞元雖然是新上來沒多久，以他的表現，也不必再給他機會了。」另她還點名，國安局長陳明通應該一併被清理門戶，國安局雖隸屬總統府國安會，不在內閣改組之列，但陳不要再留下來有辱官箴。

王鴻薇也說到，蘇貞昌一抬出袁崇煥，自己就知道蘇走定了，「若我是蔡英文，也絕對賞你一個痛快。這齣蔡蘇宫鬥劇演得這麼精彩，蔡英文換掉了蘇貞昌，賴清德做個陽春主席，又不敢造次冒進。」未來看起來仍是蔡英文大權在握，繼續呼風喚雨。