廣東省統計局公布，2022年全省生產總值12.91兆元（人民幣，下同），年增1.9％，低於全中國平均水平及去年初定下的約5.5％目標。工業、消費增加，固定資產投資則出現下滑。

分產業看，第一產業增加值5340億元，增長5.2％；第二產業增加值5.28兆元，增長2.5％；第三產業增加值7.09兆元，增長1.2％。

主要數據方面，規模以上工業增加值3.95兆元，按年增長1.6％。分門類看，採礦業增加值增長4.6％，製造業增長1.3％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.3％。固定資產投資額按年下跌2.6％，工業投資增長10.3％，佔全部投資比重27.9％，按年提高3.3個百分點；房地產開發投資下跌14.3％。

實現社會消費品零售總額4.49兆元，年增長1.6％，其中，城鎮市場消費品零售額增長0.9％，鄉村市場增長6.3％。按消費形態分，商品零售、基本生活用品類和中西藥品類消費保持增長，餐飲收入下跌4.3％。居民人均可支配收入4.7萬元，按年增長4.6％，扣除價格因素後實際增長2.3％。