內政部今日同意開放跨國同性婚姻，並發函各縣市政府督導戶政事務所辦理，台灣開放同婚後，除伴侶國家也承認同婚，否則在台無法登記；而根據內政部今函文內容，除了中國大陸外，其他外國人與港澳居民在台灣皆允許登記結婚；民進黨立委管碧玲證實，是行政院長蘇貞昌今日拍板定案的。
管碧玲證實，蘇貞昌今天拍板，自今日起，無論對方國家有沒有允許同志婚姻，都可以在台灣登記結婚，港澳地區居民，也跟外國人一樣，但中國大陸因涉及登記程序、面談機制等，所以不在這次函釋中。
內政部今日同意開放跨國同性婚姻，並發函各縣市政府督導戶政事務所辦理，台灣開放同婚後，除伴侶國家也承認同婚，否則在台無法登記；而根據內政部今函文內容，除了中國大陸外，其他外國人與港澳居民在台灣皆允許登記結婚；民進黨立委管碧玲證實，是行政院長蘇貞昌今日拍板定案的。
管碧玲證實，蘇貞昌今天拍板，自今日起，無論對方國家有沒有允許同志婚姻，都可以在台灣登記結婚，港澳地區居民，也跟外國人一樣，但中國大陸因涉及登記程序、面談機制等，所以不在這次函釋中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。