內政部今日同意開放跨國同性婚姻，並發函各縣市政府督導戶政事務所辦理，台灣開放同婚後，除伴侶國家也承認同婚，否則在台無法登記；而根據內政部今函文內容，除了中國大陸外，其他外國人與港澳居民在台灣皆允許登記結婚；民進黨立委管碧玲證實，是行政院長蘇貞昌今日拍板定案的。

管碧玲證實，蘇貞昌今天拍板，自今日起，無論對方國家有沒有允許同志婚姻，都可以在台灣登記結婚，港澳地區居民，也跟外國人一樣，但中國大陸因涉及登記程序、面談機制等，所以不在這次函釋中。