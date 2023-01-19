今年春節連假即將到來，許多家長準備帶著孩子和家人團聚。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰今（19）日提醒，家長們過年應該注意10件事，以免孩子生病或受傷。

吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文表示，他以兒科急診病例經驗歸納出10點，一是預防Omicron，出門前建議備好口罩、手部消毒酒精；二是健康出遊，若孩子生病了就不要帶他們出遊；三是安全駕駛，家長一定不能疲勞駕駛、酒後開車，開車時記得讓孩子繫安全帶或坐兒童專用安全座椅。

吳昌騰說明，四是預防腸胃炎，備餐前、用餐前、上廁所後都要做好手部衛生，「記得一定要用肥皂及清水洗手」；五是避免異物嗆到，不要讓孩子在嬉鬧中用餐，長輩們不要餵食兩歲以下的小孩吃瓜子、花生、堅果類食物；六是避免燒燙傷，用餐時熱菜和熱湯不要放在孩子可以觸摸到的地方；七是避免魚刺卡咽喉，如果要給嬰幼兒吃魚，家長要盡量徹底剔除魚刺，以避免魚刺卡咽喉，「大家都要注意魚刺卡咽喉喔！」

吳昌騰指出，八是避免誤食異物，家中的小東西要收納好，尤其是錢幣、鈕扣電池、巴克球等；九是避免跌落傷，家長們不要把孩子單獨鎖在家中；十是避免走失，春節期間全家逛街拜拜，任何時候都不要讓孩子離開家長們的視線。吳昌騰強調，預防勝於治療，才可以安心過個快樂的年節假期。