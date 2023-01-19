行政院長蘇貞昌今(19日)宣佈將率內閣總辭，但不少爭議內閣成員去留仍被討論。根據總統府發言人張惇涵說法，執政團隊將在農曆年期間啟動內閣調整作業。民進黨前立委林濁水對此直言，總統的憲政見解令人稱奇：蘇貞昌內閣都總辭了，總統蔡英文卻回應稱調整內閣，此奇一；總統要著手調整，是說閣揆的組閣權要繳械了嗎？這置憲法於何地？此奇二；置閣揆尊嚴於何地？此奇三。令他大呼不能以常情和常理去理解。

「總統的憲政見解令人稱奇！」林濁水指出，總統說將調整內閣，所謂「調整」，是架構不變局部更動的意思，蘇貞昌內閣都總辭了，總統卻回應調整內閣，此稱奇之一。

林濁水強調，依憲法總統有不經國會直接任命閣揆的大權，但是內閣成員依憲法規定由院長提請總統任命，換句話說，要調整也是閣揆的權，現在總統要著手調整，是說閣揆的組閣權要繳械了嗎？這置憲法於何地？此奇之二。」

「置閣揆尊嚴於何地？此奇之三。」林濁水直呼：「愛想想的謎樣總統，就是不能以常情和常理去理解！」