大陸觀察者網19日引述新加坡《聯合早報》18日報導，新加坡國立大學亞洲研究所傑出研究員、新加坡前駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）表示，今後世界將不再由西方國家占有主導，而是步入新的「CIA」——中國、印度、東協（China、India、ASEAN）的亞洲時代。

新加坡銀行18日在濱海灣金沙會議中心舉行2023年展望論壇，馬凱碩受邀出席。他認為，西方主導世界歷史的時代已步入尾聲，但西方國家仍不願意接受這個事實。

他舉例：「亞洲是世界成長最快的經濟體，但是國際上主要的金融機構如國際貨幣基金的最高負責人必須是歐洲人、世界銀行行長必須是美國人，而有40億人口的亞洲，卻沒有當選的資格。」

在演講中，馬凱碩提到，未來將是一個新的「CIA時代」，即中國（China）、印度（India）和東協（ASEAN）的時代。他說，在俄烏衝突的背景下，東協在維持和平和創造經濟上均取得了不俗的成就。

據報導，馬凱碩還稱，中國和美國正在展開有史以來最大的地緣政治競賽。他說，美國已經意識到它只有10年的時間來阻止中國發展成為世界第一強國。

這並非馬凱碩首次提到「CIA國家」這一說法。早在2017年1月，他就曾在《今日印度》上撰文提及印度將有機會躋身成為「CIA大國」的一員，但這裡的A指代的還是美國（America）。去年8月，馬凱碩在一家新加坡資產管理公司舉辦的線上研討會上指出，今後世界經濟增長的主要推動力將是中國、印度和東協，即「CIA國家」。

當天同樣受邀主講的還有中國經濟學家李稻葵。他通過視訊發表演講表示，在未來18個月，中美關係將在受控制的範圍內。「中國官方很務實，美國總統拜登現在的領導團隊比川普的更專業，所以至少在下一屆美國大選之前，兩國關係是在可控制的範圍內。」

李稻葵認為，就貿易領域而言，中美在未來兩年內不會發生重大衝突，因為現在的美國政府比川普時期的更務實，知道若不跟中國保持良好的貿易關係，將很難抑制通膨，在醫藥物資、醫藥器材等供應上也將難有保障。

但在科技方面，中美或面臨重大挑戰。李稻葵說，美國認為科技是唯一能協助中國跟美國一較高低的關鍵因素，所以美國會制裁某些中國企業、某類型的科技，而中國會也在某些方面做出對等回應。