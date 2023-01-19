寒風刺骨的夜裡，深夜淡水街上冷冷清清，但在金融機構ATM自提機、超商、街頭暗巷，總能看到穿著反光背心上面標註「民防」與派出所員警共同執勤，細心觀察街頭狀況，協助員警為民服務案件，這就是我們淡水警分局民防中隊的大哥、大姐們，在年節期間犧牲與家人共享天倫時光，義務協助地方治安、交通維護。

今年加強重要節日安全維護工作於1日晚間10時起迄31日晚間12時止，共計30天，時間較往年長、對於警力負荷與協勤民力協勤工作均較吃重，淡水民防中隊長麥勝剛、副中隊長江秋波，看到民防隊員深夜犧牲休息時間，頂著凜冽寒風與派出所同仁共同在外執勤，專程於昨(18)日晚間至淡水警分局慰勞辛苦的協勤同仁，由分局長黃南山與分局重要幹部陪同，向各分、駐派所民防幹部代表，致謝並致贈加菜金等慰勞民防同仁年節期間辛勞。

淡水警分局長黃南山表示，對於中隊長麥勝剛專程撥空慰勞辛苦的民防同仁外，長期帶領民防中隊同仁們給予淡水警分局同仁在維護地方治安、交通等工作給予協助與支持，特表達謝意。對於年節期間警方除了加強犯罪預防宣導、金融機構安維、維持交通順暢及立即回應民眾需求，也強調在地化及常態化的為民服務工作，有信心讓民眾過個平安的好年。