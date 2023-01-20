第168屆芥川獎及直木獎得獎作品今天揭曉，芥川獎由書店員兼作家佐藤厚志的作品及井戶川射子的作品獲獎；直木獎由科幻界新銳小川哲的作品及千早茜的作品獲獎。

日本朝日新聞報導，日本文學振興會今天在東京召開第168屆芥川龍之介獎及直木三十五賞的評審會，結果芥川獎由佐藤厚志的作品「荒地的家族」及井戶川射子的作品「這世界的喜悅」獲選。直木獎由小川哲的作品「地圖與拳」及千早茜的作品「白金之葉」獲選。

上述獎項的獎金各為100萬日圓（約新台幣24萬元），預定2月下旬在東京都內舉行頒獎儀式。

佐藤1982年出生於日本東北宮城縣仙台市，畢業於東北學院大學文學部英文學科（英文系）後，2017年以作品「蛇沼」獲得新潮新人獎。他目前在丸善仙台AER店一邊擔任書店員，一邊執筆寫作。

這次是佐藤首度入圍芥川獎，得獎作品「荒地的家族」內容以宮城縣南部為舞台，主角是造園業的男性，故事描寫主角與家人及周邊人物的生活和風景，讓人聯想起311大地震發生後的情形。

井戶川1987年出生於兵庫縣，畢業於關西學院大學社會學部（社會學系）後，一邊擔任高中國文教師，一邊寫詩集，2019年獲得中原中也獎；第一部小說集「湍急的河川」2021年獲得野間文藝新人獎。

這次是井戶川首度入圍芥川獎，得獎作品「這世界的喜悅」主角是一位在購物中心的喪服店工作的女性，與常去美食街的國中女生、在遊戲中心工作的青年交流，讓她回憶起以前育兒的日子。

小川1986年出生於千葉市，在東京大學院博士班就讀時，創作的小說獲得第3屆早川SF比賽大獎；2017年以作品「遊戲王國」獲得日本SF大獎及山本周五郎獎。

這次是他第2度入圍直木獎，這次得到直木獎的長篇小說「地圖與拳」去年得過山田風太郎獎，內容描寫滿洲這個假想都市半世紀的興亡，影射日本以前發動戰爭的過程，描寫出不同出身、立場人們的想法，是一部史實與虛構交織的作品。

千早1979年出生於北海道，畢業於立命館大學後，2008年以小說「魚神」獲得小說昴新人獎。這本作品也獲得泉鏡花文學獎。千早2013年以作品「痕跡」、2014年以「男朋友們」入圍直木獎，2021年以作品「透明夜香」獲得渡邊淳一文學獎。

這次獲得直木獎的作品「白金之葉」是她的第一部時代小說，描寫從戰國末期到江戶前期出現一陣「掏銀熱」的石見銀山為背景，描寫一名天才山師（探金銀者）女性的一生。

芥川獎與直木獎設立於1935年，芥川獎是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木獎則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版作品的大眾文學作家。這兩個獎項同為每年頒發兩次。