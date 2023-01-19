「109學年替政大打完菜鳥球季後選擇離隊，赴美一年，本季改披文化戰袍，今天是兩年來首度回到前母校政大，體育館及其他一草一木，既熟悉又陌生，感覺很特別，但上半場我打得掙扎，幸決勝期2罰都中，最後13.5秒切入也進球，外加隊友給力，團隊拿下這重要一勝，對我個人及文化而言，意義不凡，超感動的！」文化大學前鋒許浩翔說。

上季第11文化大學19日在政大體育館，克服數度落後11分的困難，三節打完41比52，靠第四節24比9的強勢尾盤，含許浩翔最後1分34秒先2罰，讀秒再強勢切入，攻下關鍵2分，最終65比61逆轉氣走上季第4萬能科大，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，第三階段打完累計6勝5敗，有望重返八強。

先發23分鐘貢獻16分、7籃板、開季迄今打10場中有6場得分上雙的許浩翔，對時隔兩年再回UBA生涯起步的政大，且自己最後2罰1切都沒搞砸，既未在前母校觀眾前「漏氣」，且強力逆襲，有機會助文化晉八強，賽後他難掩情緒，近乎哽咽。

他說：「這一刻，除了感動、還是感動，因這場如果我們輸了，一切都會不一樣，對我尤其是，所以決勝期我一定要跳出來，13.5秒那記底線橫移切入前，我主動跟楊皓韋要球，謝謝他給了，讓我完成生涯很重要的一個play。」許浩翔表示，此役若未贏，下次就算有機會再回政大比賽，意義肯定大不同。

出身松山高中的許浩翔，109學年大一菜鳥雖披政大戰袍，但全季僅登錄4場、預、複賽各2場，只上3場，最長打14分鐘、最短2分多鐘，3場共只得9分，「打得真的有夠少。」他有感而發說。

109學年季後他毅然離隊赴美，在德州一所社區大學待一年後回台，本季換裝重返UBA舞台，開季打10場，場均11.6分、4籃板、1.3助攻，兩分球命中率高達5成44，跳投、切入都是強項，文化迄今6勝，多場靠他挺身而出。