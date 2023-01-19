人稱「洗米華」的澳門賭場大亨周焯華，2021年11月因涉嫌創立及指揮犯罪集團、洗錢及開設非法賭場等289項罪名被捕，令澳門政府少收82.6億澳元博彩稅，遭法官宣判，各項罪名合共判監18年，引發外界譁然；除了博弈事業，周焯華跨足影視產業，刑期公開後，港星杜汶澤逆風力挺「他永遠是我心中的好老闆。」

杜汶澤今（19日）發文：「世道炎涼，本該明哲保身，但你們笑了兩天的周焯華，究竟傷害過你們什麼？我只記得他令我成為當年港片票房冠軍男主角！在我逆境時沒有像X晶一樣公開與我割席。他永遠是我心中的好老闆。完！」

杜汶澤說周焯華是他心中的好老闆。（圖／杜汶澤facebook）

周焯華2011年創立太陽娛樂文化公司，主要從事電影製作、籌辦演唱會等業務，是香港上市公司，在台灣、香港、北京都有總部，旗下藝人曾有：羅宏正、吳奇隆、許志安、薛凱琪、文詠珊、楊丞琳、溫嵐等人，投資電影有《湄公河行動》、《春嬌救志明》、《追龍》等等，其中不乏多部跨國電影，影視版圖範圍可觀，而旗下的影業公司官方帳號都在2021年停止更新，疑似受創辦人官司案影響。

澳門賭場大亨周焯華（洗米華）遭逮捕。(圖/翻攝自微博)

周焯華被控驚人的289項罪名，但他過去多次否認涉案，並強調自身事業的獲利就已相當可觀，並沒有犯罪動機，且旗下太陽城集團並非黑社會，大部分收入也都拿去做公益。周焯華甚至為受影響的員工求情，希望能夠釋放被羈押的員工。