行政院長蘇貞昌今在表示向總統請辭；蔡英文總統晚間在臉書提到蘇貞昌忍辱負重；「蘇院長挑的擔子有多重，我最了解」；而要挑起這樣的重擔，不能靠優雅的姿勢，而是靠堅定的」。「這四年多來，每當面對困難的決策，蘇院長都是支持我的最大力量」。

總統並強調，將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如果有正式定案，也會盡速、陸續向國人報告。也會在過年後讓新的內閣團隊，在最短時間迅速就定位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。

蔡英文指出，年假前的最後一個上班日，立法院三讀通過今年度中央政府總預算。他要感謝立法院朝野各黨團的監督與支持，讓總預算案順利通過，讓政府後續各項工作能夠順利展開。

她說，更要感謝蘇貞昌院長所率領的行政團隊，在行政、立法部門不斷溝通下，不僅完成史上最大規模的中央政府總預算審查，也通過了前瞻計畫第四期預算；行政團隊更是展現高效率，也把「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，在最短時間內提交立法院審議。

總統說，明天就是小年夜了，此時此刻，相信已經有很多人在返鄉過年的路上。而年假提前一天從小年夜開始，讓大家更好安排返鄉、旅遊的時間，就是蘇院長上任後推動的政策。這就是蘇院長，一直都是從人民的角度做事，用心為人民的需要著想，一個小小的改變，帶來大大的方便。

她說，執政已經邁入第七年，過程難免挑戰重重。但非常感謝蘇院長，願意在四年多前的艱困時刻扛下重擔，這四年多來總是站在第一線，幫我扛住許多壓力。

她說，從接任的那一刻起，蘇院長就忍辱負重，任勞、任怨、任謗，用他的魄力、執行力、意志力撐起行政團隊，也讓我更有力量專注於外交、國防、兩岸的事務，為台灣打下更堅韌的基礎，為台灣撐出更寬闊的國際空間。

她指出，「蘇院長挑的擔子有多重，我最了解」；而要挑起這樣的重擔，不能靠優雅的姿勢，而是靠堅定的決心。「這四年多來，每當面對困難的決策，蘇院長都是支持我的最大力量」。

她說，無論是婚姻平權法案，到進一步開放美豬、美牛、日本食品的進口，一直到前些日子的兵役制度改革。四年前、四年後，無論面對順境或逆境，蘇院長總是支持我說，執政要堅持理想，為了國家，正確的事就要做，壓力再大都要頂下來。

她說，而這四年多當中，有三年多的時間，籠罩在全球的百年大疫當中，而全球的政經情勢，也正歷經重大的轉變；同時也遭逢過極端氣候所帶來的百年大旱。

她說，每當面對艱困時刻，蘇院長都是支撐國家穩定的關鍵力量，「在他帶領行政團隊全力以赴，全體國人共同努力下，我們挺過來了」。

她說，從蘇院長上任第一天，守住非洲豬瘟到現在，從最早警覺疫情到守住疫情，不只挺過來了，還維持了經濟穩定成長、穩住正常生活，這幾年的台灣，是國際熱門關鍵字，是世界關注支持的熱點。

總統說，在這四年多以來，蘇院長更是推動台灣進步的重要力量。過去幾十年做不到的「班班有冷氣」，蘇院長一年多就做到了；原本需要十年的屏鵝公路纜線地下化工程，蘇院長半年做到了；等待了四十年的環島鐵路電氣化，蘇院長也完成了南迴鐵路的最後一哩路。

她說，這四年多來，加薪、減稅、增福利，政府歲計賸餘還能夠連續四年突破一千億。蘇院長總是化不可能為可能，過去做不到的，蘇院長都做到了。

她說，然而，去年底選後，蘇院長曾經幾次向我表達請辭，我都希望他能留下來繼續一起打拚。而今天總預算案通過後，蘇院長也再度向我當面請辭，並且跟我說，希望讓總統有寬廣的空間，為國家開展新局，讓台灣繼續前進。

總統表示，農曆年節將屆，我要跟大家說，有政府、請安心。現在的內閣團隊，會負責任地堅守崗位直到最後一刻，並且一刻都不會鬆懈，政府服務不會打烊，一定會讓全體國人安心過好年。

她說，也要感謝所有堅守崗位的內閣成員和公務團隊，在過年期間，犧牲與家人團聚的時間，照顧國人的生活，守護國家的安全。穩定政局、開創新局，是執政團隊的目標。我們會繼續努力，穩定經濟、照顧人民、守護國家。